Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.06.2020,  
13:19
Текст:  Алексей Моисеев

Китай и Индия перебросили танки в район спорных территорий

Дислоцированная в Тибете китайская бригада провела учения с участием новейших танков Тип 15. Мероприятие проходило в приграничных с Индией районах, где отмечается рост напряженности между двумя государствами.

Боевые машины этой модели только недавно поступили на вооружение Народно-освободительной армии, и в последнее время идет их активное освоение. Технику регулярно задействуют во всякого рода тренировках против условного противника.

Фото: Indomiliter.com Official Channel / youtube.com
Очередной прожект: Украина хочет модернизировать индонезийские ПТ-76

В этот раз "пятнадцатые" поддерживали атаку пехотинцев в горных условиях на высоте 4700 метров над уровнем моря. При этом на полигоне соединения резко ухудшились погодные условия, понизилась температура, пошел снег. Тем не менее в НОАК отрапортовали об успешном выполнении всех задач.

Тип 15, обозначающийся еще как ZTQ-15, часто называют "горным", поскольку он создан для действий в соответствующих условиях. Танк весит 36 тонн, 105-мм орудие с автоматом заряжания может применять как обычные, так и управляемые боеприпасы. Современная система управления огнем оснащена тепловизорами. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость - до 70 км/ч. В экипаж входят 3 человека.

Ранее для этих целей применялся устаревший в настоящее время 20-тонный Тип 62, вооруженный 85-мм пушкой.

Индийская армия, в свою очередь, перебросила поближе к спорным районам свои основные боевые танки Т-72М1 Ajeya и Т-90С Bhishma. Они также неплохо показывают себя на высокогорье.

Как отмечают военные эксперты, широкомасштабные боевые действия между армиями двух ядерных государств чреваты очень опасными последствиями, поэтому необходимо, чтобы стороны сделали все необходимое для мирного разрешения имеющихся у них проблем.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Российские ракетоносцы Ту-95 снова слетали к Аляске 13:28
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике 09.06.2020
Одну из лучших зарубежных версий Т-72 представили в Сербии 09.06.2020
Китай
Фото: Антон Тушин/ Ростех / rostec.ru
На смену "Ратнику" придет экипировка третьего поколения "Сотник" 12:35
Дым из головы: особенность учений НОАК показали на видео 12.06.2020
Отправку китайской бригады ВДВ на границу с Индией показали на видео 08.06.2020
Индия
Фото: Игорь Курсков/РИА Новости
Для Минобороны России создадут новый спутник 10:01
Видео: Индия и Китай перебрасывают войска к спорным территориям 01.06.2020
Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2 01.06.2020