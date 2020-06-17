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17.06.2020 09:58
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайский эпидемиолог оценил ситуацию с распространением коронавируса в Пекине

Число случаев, которые будут зарегистрированы в Пекине в течение следующих трех дней, определит направление развития эпидемиологической ситуации. Об этом заявил в интервью передаче CCTV "Новости 1+1" эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

После того, как в Пекине 11 июня вспыхнула эпидемия, немедленно прозвучал сигнал тревоги. Рынок "Синьфади" был заблокирован, оперативно были предприняты решительные меры, подчеркнул эксперт. Он предположил, что в дальнейшие несколько дней количество инфицированных может возрастать.

Реакция пекинских властей была очень быстрой, подтвердил У Цзюнью. По его словам, власти Пекина смогут удержать ситуацию с распространением коронавируса под контролем после зафиксированной вспышки. Эпидемиолог пришел к выводу, что первые зараженные, вполне возможно, появились еще в конце мая.

Предварительные результаты исследования показывают, что вирус возник не в Пекине, он был завезён, заявил У Цзюнью. По его мнению, одним из возможных источников новой вспышки могли стать зараженные продукты. Либо распространение заболевания могло произойти от инфицированных людей, которые приехали в Пекин. Эксперт также сказал, что исследователи сравнили выявленный штамм коронавируса со штаммами двухмесячной давности, которые распространились в Китае и мире. В результате анализа исследователи пришли к заключению, что вирус мог быть завезен из Европы.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в пекинском районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. До этого в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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