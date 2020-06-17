Накануне состоялось одно из ключевых заседаний исполкома УЕФА. По его итогам был принят ряд важных решений. В том числе о доигровке еврокубкового сезона.

Главная новость - оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут с 12 по 23 августа в Лиссабоне в формате "Финала восьми". Четвертьфиналы будут сыграны 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа. На данный момент сообщается, что все встречи пройдут без зрителей.

Все игры последних двух стадий турнира будут состоять из одного матча. На данный момент известны четыре участника 1/4 финала: "Аталанта" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "РБ Лейпциг" (Германия). Они выбили, соответственно, "Валенсию" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Боруссию" (Германия) и "Тоттенхэм" (Англия).

В остальных парах 1/8 финала были проведены лишь первые поединки. Речь о противостояниях "Реал" - "Манчестер Сити" (первая игра в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей), "Лион" - "Ювентус" (первая игра во Франции завершилась победой хозяев 1:0), "Наполи" - "Барселона" (первая игра в Италии завершилась 1:1) и "Челси" - "Бавария" (мюнхенцы победили в Лондоне 3:0). Где пройдут ответные матчи этих пар, пока под вопросом.

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут с 12 по 23 августа. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одной встречи

Что важно - президент УЕФА Александер Чеферин дал ясно понять, что доигрывание еврокубков в формате "Финала восьми" является частным случаем, который не планируется использовать в будущем на постоянной основе.

- Да, формат интересный, но мы были вынуждены прибегнуть к нему, чтобы успеть завершить сезон на форме пандемии коронавируса, - отметил Чеферин.

Глава УЕФА также объяснил, почему оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут именно в Лиссабоне. "Федерация футбола Португалии первой обратилась к нам и объявила о готовности принять турнир. Сказали, что находятся в контакте с правительством и противопоказаний нет. Никакой, грубо говоря, драки за право проведения этих встреч между Англией, Германией, Испанией и Португалией не было", - подчеркнул Чеферин.

В среду стало известно, что финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге не в 2021 году, как планировалось, а в 2022 году. Перенос решающей встречи турнира на год обусловлен тем, что в нынешнем сезоне финал не состоится в Стамбуле из-за пандемии коронавируса. Таким образом, матч в Турции пройдет в 2021 году, спустя год - в Санкт-Петербурге, в 2023-м - в Мюнхене, в 2024-м - на лондонском "Уэмбли".

Также стало известно, что Казань сохранит право проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. В этой встрече сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23.

Теперь что касается розыгрыша Лиги Европы нынешнего сезона. По решению УЕФА финальный турнир состоится в Германии с 10 по 21 августа в четырех городах: Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кельне. Решающую встречу сыграют в Кельне.

Оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа. Правда, пока не определено, где состоятся эти игры - в Германии или на полях хозяев.

Все команды проведут по одному матчу. Клубы, не успевшие начать противостояние в 1/8 финала, также проведут одну встречу в Германии. Речь здесь идет о парах "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания) и "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия).

Команды, сыгравшие один поединок, проведут ответную игру согласно изначальному регламенту. До приостановки Лиги Европы в 1/8 финала состоялись следующие матчи: "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (1:0), "Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (1:1), "Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер 04" (Германия) - 1:3, "Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 1:2, "Айнтрахт" (Германия) - "Базель" (Швейцария) - 0:3, ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:5.

Жеребьевка мини-турнира Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне 10 июля. Также отмечается, что УЕФА будет оценивать эпидемиологическую обстановку и будет находиться на связи с властями, чтобы оценить вероятность возвращения зрителей на стадионы. Напомним: изначально финал Лиги Европы должен был пройти в польском Гданьске, но теперь город примет его в следующем году. В 2022 году финал состоится в Севилье, в 2023-м - в Будапеште.

УЕФА также утвердил новые даты проведения чемпионата Европы и список городов, которые примут матчи турнира. Встречи пройдут с 11 июня по 11 июля следующего года. Все 12 городов - организаторов Евро смогут принять игры турнира. Речь о Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Копенгагене, Бухаресте, Дублине, Амстердаме, Глазго, Будапеште, Бильбао и Санкт-Петербурге. Полуфиналы и финал примет лондонский "Уэмбли".

В Санкт-Петербурге планируется проведение четырех встреч: Бельгия - Россия (13 июня), Финляндия - Россия (17 июня), Финляндия - Бельгия (22 июня), а также один матч 1/8 финала (3 июля).

Кроме того, УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций. Отмечается, что в окнах для встреч сборных отныне будет проводиться по три матча, а не по два, как ранее.

Национальная команда России проведет первый поединок в группе дома против Сербии в период с 3 по 5 сентября. Далее футболисты Станислава Черчесова отправятся в гости к Венгрии (6-8 сентября). 10-11 октября наши примут турок, 13-14 октября проведут ответную игру с венграми, 14-15 ноября нанесут визит в Турцию, а 17-18 ноября завершат групповую стадию в Сербии.

Тем временем футбольный клуб "Ростов" опубликовал заявление по ситуации с заражением шести игроков коронавирусом. Ростовчане подтвердили эту информацию и объявили, что команда уходит на двухнедельный карантин. Это означает, что матчи дончан дома против "Сочи" и в гостях с тульским "Арсеналом", намеченные на июнь, не состоятся.