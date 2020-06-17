Колокольцев причислил IT-преступность к современным угрозам

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил руководителей подразделений и ведомственных вузов с присвоением очередных специальных званий высшего начальствующего состава. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Процедура прошла в режиме видео-конференц-связи. Звания были присвоены руководителям подразделений центрального аппарата, территориальных органов и ведомственных образовательных организаций. Соответствующий указ был подписан президентом РФ в преддверии государственного праздника страны, Дня России.

Обращаясь к коллегам, глава МВД России отметил, что повышение в должностях и званиях - это признание заслуг офицеров и одновременно высокая оценка деятельности вверенных им коллективов.

"Каждый из вас на закрепленных участках проявил свои лучшие деловые и личные качества, достиг значимых результатов в укреплении законности и правопорядка. Как руководители с большим практическим и управленческим опытом вы принимаете взвешенные решения, которые позволяют грамотно выстроить работу подчиненных", - отметил Колокольцев.

Министр подчеркнул, что такой подход крайне важен для "сохранения контроля за оперативной обстановкой, детального анализа существующих проблем и, как следствие, эффективного противодействия современным вызовам и угрозам".

В числе таких вызовов и угроз министр назвал криминальную активность в области высоких технологий, организованную наркопреступность, распространение радикальной идеологии, процессы, связанные с нелегальной миграцией.

Глава МВД выразил уверенность, что знания, организаторские способности и самоотдача руководителей станут хорошей основой для их дальнейших профессиональных достижений.

"Рассчитываю, что вы ежедневным добросовестным трудом оправдаете оказанное доверие. Не останавливаясь на достигнутом, будете честно служить своей стране и народу", - заключил министр.