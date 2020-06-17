Соглашение хоккеиста Ильи Ковальчука с "Нью-Джерси Дэвилз", рассчитанное на 15 лет и сумму 100 миллионов долларов, признали худшим контрактом десятилетия в НХЛ по версии издания The Athletic.

Форвард договорился с "Дэвилз" в 2010 году. За три сезона россиянин сыграл 222 матча и набрал 201 (89 голов + 112 передач) очко. Далее отношения были разорваны по инициативе хоккеиста, который вернулся в нашу КХЛ, где до 2018 года выступал за питерский СКА. Сейчас Ковальчук в "Вашингтоне", куда перешел в результате обмена из "Монреаля" в феврале текущего года. Всего в активе игрока 926 матчей и 876 (443+433) очков в НХЛ.

Отметим, что в рейтинг худших контрактов на рынке свободных агентов НХЛ в прошедшем десятилетии также попал защитник Антон Волченков. Его соглашение на шесть лет и сумму 25,5 млн долларов с тем же "Нью-Джерси" заняло последнее, 15-е место.