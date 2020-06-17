Коронавирус нашли у президента Гондураса и его супруги

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его супруга Ана Гарсия Кариас подхватили коронавирус. Об этом он сам рассказал местным СМИ.

По словам президента, на минувших выходных он испытал недомогание, проведенный затем тест на COVID-19 дал положительный результат. Впрочем, Эрнандес заверил, что это не помещает ему выполнять обязанности главы государства в удаленном режиме. Правда, он не уточнил, где именно он будет работать, в своей резиденции, президентском доме или военном госпитале.

Президент также указал, что уже начал лечение и в настоящее время чувствует себя лучше. "Мне порекомендовали отдохнуть, но я буду продолжать выполнять свою работу, передавая указания в электронном виде и через моих должностных лиц и сотрудников. Другими словами, мы будем на связи", - отметил он, призвав население принять все необходимые меры предосторожности".

Эрнадес и его супруга стали первой президентской парой, которая заразилась коронавирусом в Латинской Америке.

Согласно последним данным, в Гондурасе зафиксировано 9,6 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 330 человек скончались.