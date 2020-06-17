Котяков: Каждый десятый работник трудится в удаленном режиме

Мониторинг Минтруда показывает, что 10% работающих россиян продолжают трудиться в удаленном режиме, сообщил глава ведомства Антон Котяков, выступая на Социальном форуме РСПП.

"По данным мониторинга, который мы проводим с помощью портала "Работа в России", доля работающих удаленно на сегодня составляет 10%, за последнее время этот показатель снизился только на 1%, - сказал министр. - Удаленная работа оказалась для ряда компаний актуальным режимом".

Опыт массовой удаленной работы будет отражен в законопроекте, который проходит процедуру внесения в Госдуму, добавил Антон Котяков. Он будет предусматривать постоянный дистанционный (удаленный) режим занятости, временный дистанционный режим занятости и комбинированный. Новации позволяют не указывать в трудовом договоре конкретное рабочее место, где трудится сотрудник. Кроме того, будет создана юридическая возможность поработать в какие-то дни, например, из дома, не заключая никаких дополнительных соглашений с работодателем.