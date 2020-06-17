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Рубрика: Общество

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Кружки и секции из школ переехали в Сеть
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 131(8185)
Учебный год в школах закончился, но кружки и секции для детей продолжают работу. Многие успешно "переехали" в онлайн. Министерство просвещения и Агентство стратегических инициатив создали платформу-навигатор по ним.
Онлайн-кружок игры на гитаре? Почему бы и нет: в изоляции учителя и ученики выкручиваются как могут. Фото: GettyImages.com Онлайн-кружок игры на гитаре? Почему бы и нет: в изоляции учителя и ученики выкручиваются как могут. Фото: GettyImages.com
Онлайн-кружок игры на гитаре? Почему бы и нет: в изоляции учителя и ученики выкручиваются как могут. Фото: GettyImages.com

На платформе собраны лучшие онлайн-курсы и уроки от ведущих вузовских лабораторий, образовательных платформ, онлайн-школ и технологических компаний. Весь контент тщательно отобран и проверен экспертами. Занятие по душе может найти и первоклассник, и выпускник. Кружки можно сортировать по направлению, сложности, возрасту.

Для дошколят - нескучная математика и робототехника. Для ребят постарше - "Путешествия с космическими снимками", интерактивный английский и даже инженерное дело. А еще - креативное программирование, основы нейробиологии, нейронные сети и промышленный дизайн... Как правило, такой онлайн-кружок включает в себя несколько видеолекций, практические, проверочные и творческие задания, которые можно сделать дома. После некоторых курсов школьник даже сможет получить сертификат о том, что он их прошел.

Что интересно? На платформе используется искусственный интеллект. Когда ребенок проходит курсы, платформа дальше предлагает ему соответствующие его интересам кружки.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Кстати, по данным Института развития образования ВШЭ 73% ребят продолжили занятия в своих кружках и секциях онлайн. Половина родителей увидели в кружках на удаленке стимул для освоения новых технологий. Две трети семей больше узнали о дополнительном образовании ребенка. Сами дети считают, что благодаря дополнительным занятиям онлайн они научились адаптироваться к новым условиям - 67%, находить нужные материалы в интернете - 53%, развивали навык планирования своего времени - 49%.

Но есть и минусы. Детям не хватает живого контакта с наставником и друзьями (так ответили 80%), не у всех есть дома необходимое оборудование. 54% родителей отметили, что мотивация ребенка на удаленке все-таки снижается.

Многим педагогам было непросто перевести свои кружки и секции в дистант. 28% педагогов до сих пор испытывают значительные сложности в работе на удаленке. 12% - перешли на нее без проблем. 31% - столкнулись с серьезными проблемами вначале, но уже решили их. Но в целом учителя выступили за полный возврат к традиционной форме работы, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

Такие данные получены в результате опроса в интернете 18 270 родителей, 5345 педагогов дополнительного образования и 15 520 детей.

Общество Образование

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