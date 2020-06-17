Кружки и секции из школ переехали в Сеть

Учебный год в школах закончился, но кружки и секции для детей продолжают работу. Многие успешно "переехали" в онлайн. Министерство просвещения и Агентство стратегических инициатив создали платформу-навигатор по ним.

Онлайн-кружок игры на гитаре? Почему бы и нет: в изоляции учителя и ученики выкручиваются как могут. Фото: GettyImages.com

На платформе собраны лучшие онлайн-курсы и уроки от ведущих вузовских лабораторий, образовательных платформ, онлайн-школ и технологических компаний. Весь контент тщательно отобран и проверен экспертами. Занятие по душе может найти и первоклассник, и выпускник. Кружки можно сортировать по направлению, сложности, возрасту.

Для дошколят - нескучная математика и робототехника. Для ребят постарше - "Путешествия с космическими снимками", интерактивный английский и даже инженерное дело. А еще - креативное программирование, основы нейробиологии, нейронные сети и промышленный дизайн... Как правило, такой онлайн-кружок включает в себя несколько видеолекций, практические, проверочные и творческие задания, которые можно сделать дома. После некоторых курсов школьник даже сможет получить сертификат о том, что он их прошел.

Что интересно? На платформе используется искусственный интеллект. Когда ребенок проходит курсы, платформа дальше предлагает ему соответствующие его интересам кружки.

Кстати, по данным Института развития образования ВШЭ 73% ребят продолжили занятия в своих кружках и секциях онлайн. Половина родителей увидели в кружках на удаленке стимул для освоения новых технологий. Две трети семей больше узнали о дополнительном образовании ребенка. Сами дети считают, что благодаря дополнительным занятиям онлайн они научились адаптироваться к новым условиям - 67%, находить нужные материалы в интернете - 53%, развивали навык планирования своего времени - 49%.

Но есть и минусы. Детям не хватает живого контакта с наставником и друзьями (так ответили 80%), не у всех есть дома необходимое оборудование. 54% родителей отметили, что мотивация ребенка на удаленке все-таки снижается.

Многим педагогам было непросто перевести свои кружки и секции в дистант. 28% педагогов до сих пор испытывают значительные сложности в работе на удаленке. 12% - перешли на нее без проблем. 31% - столкнулись с серьезными проблемами вначале, но уже решили их. Но в целом учителя выступили за полный возврат к традиционной форме работы, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

Такие данные получены в результате опроса в интернете 18 270 родителей, 5345 педагогов дополнительного образования и 15 520 детей.