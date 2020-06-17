Пока президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди, заразившейся коронавирусом, пребывает на официальном карантине, местные неонацистские группировки формируют собственную политическую реальность. И в заданных ими рамках нынешнему главе украинского государства места нет.

"Жизнь патриота имеет значение" - под таким лозунгом сборная украинских неонацистов в минувший понедельник штурмовала Шевченковский районный суд Киева. Там рассматривалась мера пресечения для боевика Сергея Стерненко - уроженца Одесской области, бывшего главы местного "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ), сутенера и наркоторговца. Почти два года назад он в бытовом конфликте убил ударом ножа в сердце такого же "ветерана АТО", но до сих пор не оказался на скамье подсудимых. Более того, на Украине хватает тех, кто видит убийцу в роли нового, альтернативного Зеленскому, политического лидера.

Это уголовное дело стало экзаменом для всей правоохранительной и судебной вертикали Украины, который они показательно не прошли: "герой майдана", а также активный участник массового убийства 2 мая 2014 года в Одессе для них, уже при Зеленском, по-прежнему недосягаем. Почему украинское государство спасовало перед убийцей, назначив ему только домашний арест, объяснить несложно: за Стерненко вступилось посольство США, европейские дипломаты и политические силы внутри Украины, в первую очередь парламентская партия "Голос", потерявшая на днях лидера - солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, но не утратившая поддержку спонсоров. Если верить закулисным слухам, именно Стерненко, а также помилованный террорист Олег Сенцов рассматриваются сегодня олигархом Виктором Пинчуком - зятем бывшего президента Кучмы и партнером Джорджа Сороса - как потенциальные конкуренты Зеленского.

Иное дело, что у самого Зеленского, помимо проблемы Стерненко, есть масса других забот: административная реформа, которую Киев тужится представить как исполнение Минских соглашений, или меморандум с Международным валютным фондом, описываемый украинскими экспертами как "колониальный". Наконец, предстоящие в октябре местные выборы, на которых партия "Слуга народа", если верить разнообразной социологии, не сможет получить большинство ни в одном местном совете. И потому в окружении Зеленского уже обсуждают идею отменить голосование в принципе, в связи со второй волной коронавируса.

На Украине хватает тех, кто видит убийцу в роли нового, альтернативного Зеленскому, политического лидера

В действительности, "казус Стерненко" будет в ближайшей перспективе влиять на все процессы на Украине. С одной стороны, это персонаж недвусмысленно и почти официально поддерживают западные спонсоры Киева. Его осуждение будет означать пересмотр всей действующей государственной доктрины, по которой убийца может быть оправдан, если он убил "врага Украины".

Проблема в том, что тонкие идеологические материи сегодня мало заботят Зеленского, полностью впитавшего лозунги предшественника - "армия, мова, вера". Но разгуливающий на свободе и плюющий в портрет президента Стерненко, вместе со своими западными и украинскими спонсорами, гораздо опаснее для Украины, чем мировой экономический кризис и пандемия. В отличие от вируса, Стерненко и его единомышленники обещают убить Зеленского вместе с семьей здесь и сейчас.