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17.06.2020 15:10
Рубрика: В мире

Летняя школа русского языка для иностранцев ушла в онлайн

Текст: Константин Волков
Летняя школа Института русского языка и культуры (ИРЯиК МГУ) впервые в истории Московского университета, проводит занятия в режиме онлайн.

"У организаторов Летней школы были опасения, что в таком формате она не состоится, так как в это время года студенты приезжают в Россию прежде всего за впечатлениями. К счастью, плохие прогнозы не подтвердились - ещё только середина июня, а в школе обучаются уже более 80 человек из самых стран мира", - рассказал "РГ" замдиректора ИРЯиК по развитию, директор Летней онлайн школы Валерий Частных.

При этом в нынешнем году русским языком заинтересовались и студенты из арабских стран, что случается нечасто.

"Если студентов из США, Италии, Голландии, Германии, Испании, Великобритании, Кореи, Японии и Китая в ИРЯиК считают постоянным контингентом, то студенты из арабских стран - редкость, тем более на курсе онлайн", - отметил Частных.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Студент из Омана Сулейман Аль-Хаджри ответил, что изучать этот экзотический для его страны язык он стал из-за любви к русской литературе. Он прочитал Достоевского и начал искать хорошие курсы русского языка. В Омане для изучения русского языка еще не так много возможностей, поэтому молодой человек продолжил поиски, которые привели его в МГУ.

Тала Ноуджейм из Ливана - профессиональный переводчик. Увлеклась русским языком после поездки в Армению, где, по ее словам, поняла значимость русского языка на постсоветском пространстве. Вернувшись в Бейрут, Тала нашла курсы русского языка в Российском центре науке и культуры Россотрудничества, где учится уже три года. Тала восхищена русской культурой и с нетерпением ждет того дня, когда ее уровень владения русским языком позволит смотреть документальные фильмы о русской истории и слушать подкасты о жизни в России. Также переводчицу привлекает сложность русского языка и, как это ни странно звучит, сходство с арабским, которое Тала находит и в грамматике русского языка, и в синтаксических структурах. А еще Тала считает, что в ИРЯиК ей очень повезло с преподавательницей, которую ливанская студентка называет лучшей в мире.

Институт русского языка и культуры - подразделение МГУ, которое более 65 лет обучает иностранцев русскому языку и традиционно проводит летние интенсивные программы для граждан из разных стран мира.

В мире Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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