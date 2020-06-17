Матвиенко предложила распространить программу реновации на всю Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что программу реновации нужно распространить по всей стране. Такое мнение она высказала в среду в ходе обсуждения на "правительственном часе" доклада министра строительства в ЖКХ Владимира Якушева.

Глава Совфеда назвала очень важной тему расселения граждан из ветхого жилья​​​. "Надо программу реновации (распространить) по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов", - сказала она.

Председатель СФ добавила, что необходимо привлекать инвестиции в эту сферу, поскольку бюджетных средств на это не хватит.