Матвиенко предложила реформировать систему торгпредств

Российские торговые представительства за рубежом показывают крайне малую эффективность в развитии внешнеэкономических связей, система их работы нуждается в реформировании, заявила на пленарном заседании Совета Федерации в среду спикер Валентина Матвиенко.

Так она отреагировала на выступление главы международного комитета Константина Косачева, который заявил, что система торгпредств пережила ряд изменений, но "эффективность, а главное - результативность их деятельности в нынешнем формате по-прежнему вызывает вопросы".

"В поездках за рубеж и в регионах мы мало чувствуем роль торговых представительств в развитии экономического сотрудничества, инвестиционного сотрудничества как в целом между странами, так и в плане поддержки сотрудничества регионов", - сказала Валентина Матвиенко. Она добавила, что за время своей работы не получила ни одного предложения, ни от одного торгпредства по развитию международного экономического сотрудничества. "Эффективность и отдача от этого института, по сложившемуся мнению, низкая. И система управления вызывает много вопросов", - констатировала сенатор.

Глава Совфеда поручила комитетам по международным делам и по экономической политике "к осенней сессии вместе с министерством иностранных дел, Минпромторгом провести тщательный анализ работы этого института за рубежом и подготовить серьезные слушания и серьезные предложения в правительство по совершенствованию работы торговых представительств".

По мнению Матвиенко, эта тема перезрела, и надо менять подходы к работе торгпредств. "Их работу никто не контролирует, за результаты никто не спрашивает, инициативы мы никакой не видим", - сказала она. "Если это место для трудоустройства хорошо знакомых людей - это одна история. А если это государев институт, он должен давать отдачу. Вот эта отдача пока не чувствуется", - добавила спикер.