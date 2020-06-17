Матвиенко: Все сенаторы сдали тесты на COVID-19

Члены Совета Федерации и сотрудники аппарата сдали тесты на коронавирус, все результаты отрицательные. Об этом сообщила спикер Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание палаты в среду.

"Позавчера все сенаторы, сотрудники аппарата прошли тестирование. Докладываю вам: к счастью, все тесты отрицательные. У нас, слава богу, все здоровы, с чем я вас и поздравляю", - сказала она.

С момента введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса сенаторы и сотрудники аппарата сдают тесты перед каждый заседанием. За это время, по словам Валентины Матвиенко, в Совете Федерации переболели COVID-19 пять человек.