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Медведев назвал аморальным отказ снять санкции с пострадавших от COVID стран 10:03
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17.06.2020 10:03
Рубрика: Власть

Медведев назвал аморальным отказ снять санкции с пострадавших от COVID стран

Текст: Татьяна Замахина

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил решение США, Великобритании, Украины, Грузии и других государств заблокировать российскую резолюцию об ослаблении санкций в условиях коронавируса. Раскритиковал он и попытки возложить на какие-либо государства ответственность за пандемию.

Заявления на эту тему он сделал в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

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Москва выступила с инициативой принятия резолюции об ослаблении санкций, чтобы облегчить наиболее пострадавшим государствам доступ к необходимой помощи. "Нас сразу же обвинили в том, что мы преследуем какие-то собственные интересы, - напомнил Медведев, - хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжелом положении (например, о Венесуэле или Иране)".

Решение о блокировке резолюции "в период пандемии нельзя назвать иначе как аморальным и безответственным", говорится в статье.

Политики стран, по оценке ее автора, могут "записать себе в плюс" только оперативное оказание гуманитарной помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам, что, конечно, немало. Но сглаживание политических противоречий "позволило бы сэкономить много времени и сил", заявил Медведев.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Ведут в тупик и попытки возложить на какие-либо государства ответственность за пандемию коронавируса и предъявить триллионные суммы претензий. Это "часть внутренней политики отдельных стран, которая служит основой для избирательных кампаний", считает зампред Совбеза. "Это тупиковый путь, который никому не поможет, даже в ходе выборов", - сделал вывод он.

Гораздо продуктивнее, по его словам, наладить сотрудничество врачей и ученых в целях разработки вакцины.

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