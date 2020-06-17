Медведев: Пандемия может стать стимулом для развития внутреннего туризма

Пандемия коронавируса может стать стимулом и ускорить развитие внутреннего туризма, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Он призвал эффективно использовать, открывающиеся возможности и предложил правительству поддерживать лучшие туристические практики через присвоение статуса особых экономических зон туристско-рекреационного типа.

"Наша задача заключается в том, чтобы масштабировать их, применяя этот опыт в других регионах. Отраслевые объединения могли бы продвигать эти практики", - сказал он в ходе онлайн-совещания по развитию внутреннего туризма.

Кроме того, председатель партии призвал сократить издержки предприятий туристической отрасли." Одна из самых острых проблем, насколько я понимаю, - это проблема использования транспорта, который практически у всех структур находится в лизинге", - заметил Медведев и предложил подумать о введении лизинговых каникул. При этом он отметил, что такая инициатива не должна привести к банкротству лизингодателей.