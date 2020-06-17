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17.06.2020 22:32
Рубрика: Власть

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Дмитрий Медведев призвал изменить закон о туризме
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 132(8186)
Внутреннему туризму в России нужны беспрецедентные меры поддержки, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он призвал серьезно переработать законодательство в этой сфере, ввести специальные экономические режимы для профильных предприятий и подумать о лизинговых каникулах для них.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

"Давайте мы постараемся создать посильные для нашей страны, но все-таки совершенно нестандартные, неординарные, я бы даже сказал, такие масштабные меры по поддержке отрасли, иначе просто отрасль с колен не встанет", - заявил Медведев в ходе онлайн-совещания по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли. По его словам, "практически вся индустрия отдыха оказалась в очень тяжелом положении, без работы временно или полностью остались почти семь миллионов человек". При этом он отметил, что при всех сложностях пандемия коронавируса может стать стимулом для развития внутреннего туризма. Поэтому Медведев призвал переработать законодательство в сфере туризма так, чтобы сделать ставку на отдых внутри страны.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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"Наше законодательство всегда было сориентировано на выездной туризм, немного на въездной - но никак не на внутренний. И инфраструктура слабая была, и потребности граждан были направлены в первую очередь на поездки за границу. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась. Нам абсолютно необходимо этот закон переработать", - сказал он. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак пообещал, что уже в осеннюю сессию "Единая Россия" представит соответствующие поправки в закон о туризме.

"Закон о туризме писался много лет назад, и последние годы мы занимались его латанием. Нам предстоит большая работа по его актуализации", - в свою очередь отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Пандемия коронавируса - это стимул для того, чтобы ускорить развитие внутреннего туризма

Еще одна из ключевых задач для развития внутреннего туризма - уберечь граждан от потерь, вызванных эпидемией коронавируса. "В этом смысле в сфере внутреннего туризма нет организации, которая оказывала бы помощь тем, кто потерял свои средства из-за финансовых проблем туристических операторов", - пояснил Медведев. По его словам, различные неприятности могут грозить и тем, кто покупает "не вполне проверенные туристические продукты - различные ваучеры, другие продукты". "Понятно, что гарантии по таким документам невысокие. В партии есть предложение о том, что с этим делать", - сообщил он.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Какие документы понадобятся туристам на российских курортах

Необходимо также оказать поддержку самим предприятиям туристической отрасли. "Одна из самых острых проблем, насколько я понимаю, - это проблема использования транспорта, который практически у всех структур находится в лизинге", - отметил Медведев и призвал "подумать, как создать лизинговые каникулы" для таких случаев, но так, чтобы это не привело к банкротству лизингодателей. Кроме того, необходимо вводить специальные экономические режимы, что сократит издержки туристических предприятий. Председатель ЕР напомнил о практиках различных регионов, которые можно использовать в разных ситуациях. По его мнению, "существующие отраслевые объединения могли бы эти локальные практики продвигать, а исполнительная власть могла бы поддерживать лучшие из практик, в том числе путем присвоения статуса особых экономических зон".

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