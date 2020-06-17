Медведев призвал переработать закон о туризме

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал переработать законодательство в сфере туризма так, чтобы сделать ставку на отдых внутри страны. Уже к осенней сессии Госдумы партия готова представить свои поправки.

"Наше законодательство всегда было сориентировано на выездной туризм, немного на въездной - но никак не на внутренний. И инфраструктура слабая была, и потребности граждан были направлены в первую очередь на поездки за границу. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась. Нам абсолютно необходимо этот закон переработать" , - заявил Медведев в ходе онлайн-совещания по внутреннему туризму.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак пообещал, что уже в осеннюю сессию "Единая Россия" представит соответствующие поправки в закон о туризме.

В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова также отметила, что законодательство в туризме нуждается в актуализации. "Закон о туризме писался много лет назад, и последние годы мы занимались его латанием", - подчеркнула она и добавила, что предстоит большая работа по его актуализации.