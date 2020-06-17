Медведев: Туристической отрасли необходимы масштабные меры поддержки

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что туристической отрасли нужны беспрецедентные меры поддержки.

"Давайте поэтому мы все-таки постараемся создать посильные для нашей страны, но все-таки совершенно нестандартные, неординарные, я бы даже сказал, такие масштабные меры по поддержке отрасли, иначе просто отрасль с колен не встанет", - заявил он на специальном онлайн-совещании, которое было посвящено внутреннему туризму.

В ходе разговора с представителями отрасли он также заявил, что пандемия коронавируса создает новые стимулы для развития внутреннего туризма.