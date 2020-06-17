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17.06.2020 12:41
Рубрика: Экономика

Меры поддержки занятости позволили сохранить работу для 2 млн человек

Текст: Алексей Дуэль

Сохранить занятость для 2 млн сотрудников в ходе пандемии коронавируса, а также связанных с ней экономических трудностей и ограничений, позволили меры, принятые правительством России. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, выступая в рамках Социального форума РСПП.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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"Для поддержки бизнеса был запущен целый ряд специальных программ кредитования, грантов, налоговых отсрочек, снижение взносов во внебюджетные фонды, - перечислил министр. - В результате всех принятых мер нам удалось сохранить занятость для 2 миллионов человек".

При этом, по данным Антона Котякова, безработица на 17 июня в России составляет 6,1% (по методологии МОТ), в центрах занятости зарегистрированы почти 2,5 млн человек.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

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