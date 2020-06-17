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17.06.2020 09:43
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Международный бизнес не хочет терять связь с китайской экономикой

The New York Times опубликовала статью под названием "Желание отделиться от экономики Китая? Это очень трудно". Издание пишет, что экономическая мощь КНР поможет остановить продолжающийся глобальный спад, а иностранные компании не хотят "отрываться" от экономики Китая, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за эпидемии COVID-19 мировая экономика и международная торговля столкнулись со многими проблемами. Некоторые эксперты даже пропагандировали разрыв контактов с китайской экономикой. В статье The New York Times анализируются три бизнеса, зависящие от рынка Китая.

Так, из-за эпидемии Китай прекратил закупки австралийских омаров. Это привело к тому, что 234 судна на западном побережье прекратили промысел. Это оказало влияние на работу более 2000 человек. В итоге владельцы промысловых судов приняли решение восстановить торговые отношения с Китаем, а не искать другие рынки.

Топ-менеджер всемирно известной компании по производству осветительного оборудования "Осрам", штаб-квартира которой находится в Мюнхене, заявил, что ни один другой рынок не сможет заменить Китай в качестве двигателя мирового роста.

Toto, крупнейший производитель унитазов в Японии, в январе и феврале из-за эпидемии остановил конвейер, что привело к потерям доходов, но компания никогда не думала покинуть Китай. С одной стороны, КНР является огромным и растущим рынком, с другой - многие китайские рабочие обладают высокими техническими навыками.

Доклад МВФ показывает, что Китай будет одной из немногих стран, которые достигнут экономического роста в 2020 году. "Мир взаимосвязан, и устойчивый экономический рост Китая имеет решающее значение для мировой экономики", - считает ведущий специалист Goldman Sachs в Японии Кэти Мацуи.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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