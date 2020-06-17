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17.06.2020 17:28
Рубрика: Власть

МИД РФ: Видеоконференция Индии, КНР и России намечена на 23 июня

Текст: Константин Волков

Видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая прорабатывается, она запланирована на 23 июня, об этом 17 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на МИД Индии, что министерская встреча может быть отложена на неопределенный срок. Посольство Индии в РФ не подтвердило эту информацию.

Фото: Чингис Дамбиев / youtube.com
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Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 17 июня, что Москва приветствует контакты Нью-Дели и Пекина по деэскалации напряженности на линии фактического контроля между Индией и Китаем, где произошли столкновения военнослужащих двух стран.

Также 17 июня по инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова с послом Индии в России Датлой Балой Венкатешем Вармой.

"Обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на линии фактического контроля в Гималаях, разделяющей Индию и Китай", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Очередное обострение противостояния в районе спорных территорий в Ладакхе (Кашмир) в долине реки Галван на границе Индии и КНР произошло 15 июня. В результате столкновения индийских и китайских военных с обеих сторон есть убитые и раненые. При этом огнестрельное оружие не использовалось, в ход шли камни и палки. Каждая из сторон обвиняет другую в провокации.

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