МИД РФ: Видеоконференция Индии, КНР и России намечена на 23 июня

Видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая прорабатывается, она запланирована на 23 июня, об этом 17 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на МИД Индии, что министерская встреча может быть отложена на неопределенный срок. Посольство Индии в РФ не подтвердило эту информацию.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 17 июня, что Москва приветствует контакты Нью-Дели и Пекина по деэскалации напряженности на линии фактического контроля между Индией и Китаем, где произошли столкновения военнослужащих двух стран.

Также 17 июня по инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова с послом Индии в России Датлой Балой Венкатешем Вармой.

"Обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на линии фактического контроля в Гималаях, разделяющей Индию и Китай", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Очередное обострение противостояния в районе спорных территорий в Ладакхе (Кашмир) в долине реки Галван на границе Индии и КНР произошло 15 июня. В результате столкновения индийских и китайских военных с обеих сторон есть убитые и раненые. При этом огнестрельное оружие не использовалось, в ход шли камни и палки. Каждая из сторон обвиняет другую в провокации.