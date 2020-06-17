МИД России оценил американский "Акт Цезаря" против Сирии

Вашингтон осознанно бьет по простым сирийцам своим законом "О защите гражданского населения Сирии". Такую оценку в МИД России дали вступившему в США документу, также известному как "Акт Цезаря". Госсекретарь Майкл Помпео в среду заявил о введении санкций против Сирии. Под рестрикции попали президент арабской республики Башар Асад и его супруга Асма Асад.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства подчеркивается: "В Вашингтоне вполне отдают себе отчет в том, что действующие несколько лет односторонние санкции США, к которым сегодня добавятся новые рестрикции, во многом спровоцировали девальвацию сирийской лиры и скачок цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости". В результате, как уверены в Москве, "тысячи простых сирийцев, по свидетельству представителей специализированных гуманитарных агентств ООН, оказались буквально на грани выживания".

Закон, известный как "Акт Цезаря" с широкими санкциями против сирийской экономики был подписан президентом США Дональдом Трампом в конце 2019 года, а с 17 июня вступил в силу.