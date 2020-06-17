Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, расширяющий возможности граждан по получению бесплатной юридической помощи. Льготники, имеющие право на помощь адвоката в рамках государственной программы бесплатной юридической помощи, смогут бесплатно выписать доверенность на защитника.

Как напоминают в ведомстве, право на получение бесплатной юридической помощи имеют в том числе малоимущие граждане, дети-сироты, пожилые граждане, живущие в домах престарелых, и многие другие. Нередко возникает необходимость, чтобы адвокат, работу которого в данном случае оплачивает государство, представлял интересы льготников в судах и госучреждениях. Для этого необходимо выписать доверенность у нотариуса. А для сироты или малоимущего гражданина это может оказаться серьезной финансовой нагрузкой.

"Проекты федеральных законов предусматривают освобождение граждан от платы за нотариальные действия по удостоверению доверенности на представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях при оказании им бесплатной юридической помощи", - сообщили в Минюсте.

Кстати, адвокатура, помимо участия в государственной программе, два раза в год проводит всероссийские дни бесплатной юридической помощи. Во время акции обратиться к адвокату за советом может любой человек. В этом году первый такой день прошел 1 июня с учетом установленных региональных ограничений в условиях распространения коронавируса. В некоторых регионах акция растянулась на несколько дней.

Льготник сможет бесплатно выписать у нотариуса доверенность на адвоката для работы в суде

Например, в Московской области адвокаты консультировали по телефону, а также проводили прием граждан по предварительной записи при условии обязательного использования как гражданами, так и адвокатами средств индивидуальной защиты. Всего в акции приняли участие 3287 адвокатов. Бесплатная помощь оказана 4795 гражданам.

"В Нижегородской области адвокаты достаточно эффективно задействованы в государственной системе бесплатной юридической помощи, поэтому даже в условиях пандемии нам удается справляться с этой работой достаточно хорошо, - отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов, президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Рогачев. - При этом мы старались делать все, чтобы адвокаты не собирались в офисах и соблюдали требования безопасной социальной дистанции".