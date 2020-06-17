Минобороны США умышленно затягивает сроки частичного вывода из Германии американского военного контингента, планируемого президентом Дональдом Трампом. Источники в оборонном ведомстве рассказали газете The Washingon Post, что генералы "намеренно тормозят" и "фактически игнорируют" позицию главы государства, с которым у Пентагона в последнее время натянутые отношения.

Конфликт между мировоззрением главы Белого дома и вашингтонским военно-политическим истеблишментом существует уже давно. Трамп со времен предвыборной кампании высказывается за сокращение американского военного присутствия в мире. Но "ястребы", не разделяющие его подходов, пытаются проводить собственную политику, иногда открыто, а иногда втихую саботируя указы главы государства.

По данным газеты, военные также тормозят процесс вывода войск из Афганистана. Трамп собирался к президентским выборам США в ноябре, на которых он поборется за переизбрание, вывести практически весь американский контингент из этой страны.