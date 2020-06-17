Минобороны: Военнослужащие из 12 стран участвуют в тренировках Парада Победы

В Москву прибыли военнослужащие из 12 стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, КНР, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Они уже принимают участие в тренировках Парада Победы.

Об этом в интервью газете Вооруженных сил России "Красная звезда" рассказал главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. По его словам, есть некоторые особенности при прохождении торжественным маршем у представителей Китая и Сербии, но это не мешает им пройти под наши марши в исполнении сводного духового оркестра. "Так что музыкальное сопровождение мы менять не будем. Все иностранные парадные расчеты на тренировке показали достойный уровень подготовки", - подчеркнул генерал.

В городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых объединений парадные расчеты начинают заключительные тренировки. Парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся 24 июня в 10.00 по местному времени. Все мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов.