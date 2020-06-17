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17.06.2020 17:46
Рубрика: Экономика

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна

Текст: Татьяна Карабут
Производство зерна в России в этом сельхозгоду может составить 122,5 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с крупнейшими российскими экспортерами зерна 16 июня. Предыдущая оценка Минсельхоза месяцем ранее составляла 120 млн т зерна.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными условиями в ряде регионов Российской Федерации, а также распространением коронавируса, весенние полевые работы в целом проходят штатно. Некоторые субъекты уже приступили к уборке урожая", - подчеркнул министр.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Он уточнил, что пшеницы в этом сезоне удастся собрать до 75 млн тонн. Экспорт зерновых при сохранении необходимого объема переходящих остатков в новом сезоне может составить 45 млн тонн.

Дмитрий Патрушев отметил, что увеличение объемов производства продукции АПК и развитие экспорта было бы невозможно без системной работы по повышению урожайности. По зерну в прошлом году она увеличилась почти на 1,5 ц/га в сравнении с годом ранее.
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Глава Минсельхоза также напомнил, что в этом году ведомство предприняло ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности страны. В частности, Минсельхоз ввел ограничения на экспорт зерна за пределы ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня в размере 7 млн т. Кроме того, до конца сезона ЕЭК установила временный запрет на вывоз за пределы ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе - ржи, риса, соевых бобов и подсолнечника.

По предварительной оценке Минсельхоза, в этом сезоне Россия уже экспортировала 40,6 млн тонн зерна. Всего за сезон на мировой рынок будет поставлено 43 млн тонн на сумму порядка 8,5 млрд долларов.

Напомним, в 2019 году урожай зерна в России составил 121,2 млн тонн. Рекордный урожай мы собрали в 2017 году - 135,5 млн т.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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