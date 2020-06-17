Минск: О чем повествуют музейные экспонаты выставки "Наша общая Победа"

Мужество и стойкость советских народов стали непобедимой силой, сокрушившей нацизм, коричневая чума которого несла человечеству смерть и порабощение. Эта историческая аксиома присутствует во всех экспонатах масштабной выставки "Наша общая Победа", которая пригласила 17 июня в музей истории Великой Отечественной войны белорусской столицы. Она посвящена вкладу стран Содружества в разгром гитлеризма и освобождение Европы, информирует БЕЛТА.

Вот почему, подчеркнул на ее открытии первый заместитель исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, "для народов стран Содружества память о минувшей войне поистине священна. С первых ее дней люди разных наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом. У всех была одна цель - остановить врага".

Летопись истории бессмертна и не допускает фальсификации, убежден представитель исполкома Содружества, выразив уверенность, что выставка в Минске послужит распространению объективной информации о событиях Великой Отечественной войны и сохранению связанного с ними героического наследия. "Она явится достойным, правдивым ответом попыткам девальвировать роль наших народов в общей Победе", - отметил Гуминский.

Он напомнил, что нынешний год объявлен в странах СНГ годом 75-летия Великой Победы. Потому что ее великое наследие, по его словам, - "это память и история, омытые кровью и завоеванные ценой миллионов жизней лучших сыновей и дочерей всех без исключения народов СНГ".

А задача нынешнего поколения, полагает он, заключается не только в сохранении этого священного морального ресурса, но и в том, чтобы на деле "обеспечить дальнейшее укрепление дружбы наших стран и народов".

Заместитель главы МИД Беларуси Андрей Дапкюнас, в свою очередь, напомнил, что в преамбуле Устава ООН говорится о решимости народов избавить грядущие поколения от бедствий войны. Сохранение живой памяти о ней призвано способствовать тому, чтобы "эта решимость никогда не иссякала, придавала силы при любых обстоятельствах, ситуациях, испытаниях искать пути мирного урегулирования конфликтов", - констатировал дипломат.

Как уже информировал "СОЮЗ", выставка "Наша общая Победа" рассказывает об участии народов Содружества в битвах за Москву и Сталинград, на Курской дуге, в наступательной операции "Багратион" и Берлинской операции. Представлены в залах музея и материалы о партизанском движении, жизни советского тыла.

С инициативой организовать выставку выступил Совет постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при активном содействии музея истории Великой Отечественной войны и мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

В церемонии ее открытия, уточняет агентство, приняли участие постпреды стран СНГ, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, руководство Исполкома СНГ, МИД и Министерства культуры республики.