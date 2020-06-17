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Текст:   Марина Трубилина 
14:20 17.06.2020

Минстрой направил 500 миллионов рублей на сельскую ипотеку

Минстрой направляет 500 млн рублей на дополнительное финансирование сельской ипотеки. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Якушев на заседании Совета Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерством давно уже подготовлена и внесена в правительство программа по развитию индивидуального жилищного строительства.

"Сейчас от этой программы никто не отказался, она точно так же рассматривается и обсуждается", - подчеркнул министр. - При этом ипотека на строительство индивидуального жилья в прямом виде невозможна, "потому что это несколько иные механизмы, чем с многоквартирными домами".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Вполне рабочий механизм, по его словам, найден Министерством сельского хозяйства для так называемой сельской ипотеки. "В рамках того финансирования, которое есть у Минстроя, мы даже приняли решение отказаться от 500 млн рублей и отдать эти деньги Министерству сельского хозяйства, чтобы они продолжили этот продукт, который пользуется сегодня огромной популярностью", - сказал министр.

"Эти мероприятия сегодня уже наработаны, дают конкретный результат. В рамках антикризисных мер мы поддерживали наших коллег, что на эту программу надо добавить средства", - добавил Якушев. Сейчас на селе достаточно большое количество людей, которые готовы занять средства на строительство под 3%.

Минстрой готов поддерживать и программу развития льготной ипотеки для арктических территорий, отметил Якушев. Однако администрирование ипотеки - это полномочие министерства финансов.

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