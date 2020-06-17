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17.06.2020 12:55
Рубрика: Экономика

Минстрой поддерживает предложение об ускорении раскрытия эскроу-счетов

Текст: Марина Трубилина

Застройщикам могут разрешить на три месяца раньше раскрывать эскроу-счета. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, выступая на заседании Совета Федерации.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Вопрос о поэтапном раскрытии эскроу-счетов (в зависимости от стадии готовности дома) дискутируется на разных площадках, отметил Якушев.

"Наша совместная позиция с Центральным банком: на данный момент система и банки к такому непростому вопросу не готовы, потому что это требует достаточно жесткого администрирования. Нужно определить выполнение работ на этапе 30-50%, подтвердить выполнение этих работ", - пояснил министр.

На одном из совещаний у главы государства было принято решение пока оставить эту тему на среднесрочную перспективу, добавил он.

Фото: iStock
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Однако возможность получать деньги со эскроу-счетов несколько раньше, чем сейчас, у застройщиков вскоре может появиться. Одним из законопроектов, внесенных в Госдуму, предлагается разрешить раскрытие этих счетов не после регистрации права собственности, а после того, как объект будет введен в эксплуатацию. Это предложение Минстрой поддерживает.

"Считаем, что здесь уже никаких рисков нет, и застройщик минимум на три месяца раньше получит свои денежные средства, которые вложены в реализацию конкретного проекта, вернет проектное финансирование и, соответственно, перестает платить за него проценты", - сказал Якушев.

Экономика Недвижимость Правительство Минстрой

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