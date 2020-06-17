Минтруд ожидает пика безработицы в третьем квартале 2020 года

Максимальные показатели безработицы могут быть зафиксированы в третьем квартале этого года, предупредил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на Социальном форуме РСПП.

"У нас есть прогноз уровня безработицы к концу года на уровне 5,3% (по методологии МОТ) и мы сейчас уверенно идем к нему, - сказал министр. - Пик безработицы ждем в третьем квартале, затем наступит стабилизация и начнется улучшение".

Предотвратить социальную напряженность позволит, в том числе, подготовленный проект постановления правительства по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения в условиях пандемии, сказал Антон Котяков.

Одновременно перестраивается работа центров занятости населения. Помимо поиска вакансий для безработных, теперь они будут заниматься организацией переподготовки и повышения квалификаций соискателей, объяснил глава Минтруда. При этом сотрудники центров занятости будут согласовывать свои действия с работодателями, чтобы готовить оставшихся без работы граждан по наиболее востребованным специальностям. Это позволит одновременно и сократить время на поиски работы, и заместить вакансии наиболее подготовленными к предстоящей работе людьми.