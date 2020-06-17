На авиабазе США в Японии выявлен коронавирус

На авиабазе США Мисава, расположенной в северной японской префектуре Аомори, несколько человек заразились коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении авиабазы в соцсетях.

Отмечается, что заболели летчики подразделения, прибывшего на базу 15 июня. Телеканал NHK уточняет, что речь идет о трех военнослужащих. Американская сторона пока точные данные не приводит.

Сейчас командование авиабазы пытается предотвратить распространение заболевания. Устанавливаются все, с кем могли контактировать заболевшие, пишет ТАСС.