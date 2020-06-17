На Балканах отдали дань памяти сербу - основателю русской военной разведки

В России и на Балканах в этот день, 17 июня, вспоминают графа Савву Лукича Рагузинского, потомка герцеговинских князей Владиславичей, сподвижника Петра Великого, считающегося основателем русской военной службы разведки в XVIII веке, руководителя первого русского посольства в Китае в 1725-1728 годах, оказавшего существенное влияние на развитие экономики и культуры России, а также на усиление позиций нашего государства на международной арене, формирование духовного единства славянских народов.

Савва Рагузинский скончался 17 июня 1738 года и был похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Однако место его захоронения долгое время считалось потерянным, и лишь благодаря упорству современных исследователей оно было найдено: находится рядом с могилой выдающегося и прославленного русского полководца Александра Васильевича Суворова.

В этот знаменательный день корреспондент "Российской газеты" пообщался с земляком Саввы Лукича Рагузинского-Владиславича - деканом философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессором Драгой Мастиловичем, который с нескрываемым пиететом относится к заслугам знаменитых уроженцев Герцеговины в развитии государства Российского. Ученый подчеркивает, что русские и сербы - это в сущности один народ, разъединенный с течением времени, но сохранивший традиционные культурные и духовные связи.

"Многие сербы - уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 - 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, - отметил декан. - Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас. Он сыграл важнейшую роль в заключении Кяхтинского договора с Китаем, основал город Троицкосавск (ныне - Кяхта), который вплоть до второй половины XIX века был главным пунктом торговли между Россией и Китаем".

Профессор напомнил и о том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого".

"Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - констатировал он.