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17.06.2020 04:59
Рубрика: В мире

На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом говорится в заявлении Совмина, опубликованном на сайте администрации президента республики.
Фото: AFP/YAMIL LAGE Фото: AFP/YAMIL LAGE
Фото: AFP/YAMIL LAGE

Таким образом Куба входит в первую фазу снятия ограничений, которую ранее анонсировало руководство республики. К осторожным шагам по возврату к нормальной жизни относится, например, частичное возобновление работы общественного транспорта, открытие отдельных ресторанов. При соблюдении требований социального дистанцирования планируется постепенное возобновление внутреннего туризма, а вот иностранные путешественники пока по-прежнему не смогут попасть на Остров. Это станет возможно лишь после перехода ко второй фазе посткоронавирусного восстановления, хотя и в весьма ограниченном формате: для интуристов будут открыты лишь отдельные направления, а покинуть территорию курортов и отправиться на экскурсии пока не получится. Вплоть до третьей фазы не планируется возобновление регулярного авиасообщения, летать будут лишь гуманитарные, грузовые авиарейсы, а начиная со второй фазы - чартеры с туристами в отдельные аэропорты, расположенные неподалеку от запускаемых курортов.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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Переход от одной фазы к другой принимается местными властями на основе ряда критериев. К ним относится число заразившихся, количество активных случаев, наличие открытых вспышек COVID-19.

"Действующий эпицентр коронавируса находится в Гаване, а провинция Матансас, ситуация в которой продолжает улучшаться, пока не соответствует необходимым требованиям", - объяснили в Совмине отказ начать снятие ограничений в этих двух регионах. Действительно, за последние 15 дней новые случаи инфицирования COVID-19 были зафиксированы лишь в столице и Матансасе, а в остальных провинциях эпидемиологическая обстановка остается благоприятной и новых заболевших коронавирусом не выявляют уже более двух недель.

По последним данным минздрава Кубы, всего за время пандемии на Острове было выявлено 2273 случая заражения коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составляет 84. В больницах остаются около 600 человек, из которых 193 проходят лечение, а 400 находятся под подозрением на COVID-19.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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