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17.06.2020 11:37
Рубрика: Общество

Начались испытания российских вакцин от COVID-19 на добровольцах

Текст: Елена Манукиян
С 17 июня начались клинические исследования новых вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, сообщили в Минздраве РФ. Разрешение выдано накануне во вторник, 16 июня.

Как пояснили в ведомстве, одна вакцина в виде раствора предназначена для внутримышечного введения. Изучать ее действие будут в военном госпитале имени Бурденко. Другую - в виде порошка для приготовления раствора испытают в Сеченовском университете.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Минздраве назвали уникальным проведение исследований вакцины в пандемию

Планируется, что в исследованиях примут участие две группы добровольцев, в каждой из которых по 38 человек.

"Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем. Поэтому были приняты беспрецедентные меры - потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации", - отметили в Минздраве.

Известно, что первых добровольцев вакцинируют уже 18-19 июня. После этого в течение 28 дней их изолируют в условиях стационара. Затем врачи будут контролировать состояние здоровья, отсутствие нежелательных реакций и брать анализы крови - в том числе для оценки иммуногенности вакцины. По различным параметрам специалисты будут следить за формированием иммунного ответа у добровольцев, а после этого еще в течение шести месяцев наблюдать их.

Фото: iStock
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В Минздраве подчеркнули, что все клинические исследования в России в соответствии с законом проводятся в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и специальную аккредитацию на право проведения клинических исследований. В таких учреждениях всегда есть все необходимое для оказания медицинской помощи, противошоковые укладки, отделение реанимации.

"Вся процедура, сопровождающая клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасность участников исследования. Ключевым моментом является добровольность участия в исследованиях - каждый участник принимает решение самостоятельно", - подытожили в ведомстве.

Также отмечается, что это лишь первый этап изучения эффективности и безопасности лекарственного препарата.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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