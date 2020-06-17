Начались испытания российских вакцин от COVID-19 на добровольцах

С 17 июня начались клинические исследования новых вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, сообщили в Минздраве РФ. Разрешение выдано накануне во вторник, 16 июня.

Как пояснили в ведомстве, одна вакцина в виде раствора предназначена для внутримышечного введения. Изучать ее действие будут в военном госпитале имени Бурденко. Другую - в виде порошка для приготовления раствора испытают в Сеченовском университете.

Планируется, что в исследованиях примут участие две группы добровольцев, в каждой из которых по 38 человек.

"Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем. Поэтому были приняты беспрецедентные меры - потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации", - отметили в Минздраве.

Известно, что первых добровольцев вакцинируют уже 18-19 июня. После этого в течение 28 дней их изолируют в условиях стационара. Затем врачи будут контролировать состояние здоровья, отсутствие нежелательных реакций и брать анализы крови - в том числе для оценки иммуногенности вакцины. По различным параметрам специалисты будут следить за формированием иммунного ответа у добровольцев, а после этого еще в течение шести месяцев наблюдать их.

В Минздраве подчеркнули, что все клинические исследования в России в соответствии с законом проводятся в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и специальную аккредитацию на право проведения клинических исследований. В таких учреждениях всегда есть все необходимое для оказания медицинской помощи, противошоковые укладки, отделение реанимации.

"Вся процедура, сопровождающая клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасность участников исследования. Ключевым моментом является добровольность участия в исследованиях - каждый участник принимает решение самостоятельно", - подытожили в ведомстве.

Также отмечается, что это лишь первый этап изучения эффективности и безопасности лекарственного препарата.