Названы певцы, которые будут представлять Россию на "Славянском базаре в Витебске"

В Москве названы исполнители, которые будут представлять Россию на "Славянском базаре" в детском конкурсе "Витебск-2020" и в конкурсе эстрадных исполнителей. Это шестилетний Володя Серков из Бутурлиновки Воронежской области и 20-летняя москвичка Елена Фрейман. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, победителей определяли по присланным ими записям.

"Славянский базар в Витебске" - это всегда яркое, красочное шоу международного уровня. Роман Щербенков/СОЮЗ

Володя Серков, несмотря на возраст, уже стал лауреатом многих международных, национальных и региональных конкурсов. Свой талант юный вокалист показал и на шоу "Голос. Дети", где выбрал команду Басты. Кстати, Баста одно время жил в Беларуси. Его отец был кадровым военным и служил в Гродненской области.

Елена Фрейман - натура творческая, любит петь, танцевать, участвовала в показах моды. 9 мая состоялась премьера ее нового проекта "Отпечатки". Это яркий зажигательный трек, способный поднять настроение в период длительного периода самоизоляции. Елена - гранд-призер международных телевизионных вокальных конкурсов и телепроектов, финалист шоу "Голос" в Болгарии, победительница проекта "Во весь голос", финалист телепроекта "Новая звезда".

Возможность выступить на международном фестивале в Витебске Елена Фрейман считает для себя большой удачей. А работу с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси под управлением Народного артиста Беларуси, профессора Михаила Финберга прекрасной школой профессионального мастерства.

Фестиваль дает уникальную возможность молодым исполнителям показать себя десяткам тысяч зрителей и телезрителей. Лучший из конкурсантов становится обладателем Гран-при и "Золотой Лиры".

Визитная карточка

"Славянский базар в Витебске" проходит ежегодно с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие Беларуси, России и Украины. Помимо песенных конкурсов на фестивале широко представлены разнообразные виды искусств - изобразительное, театральное, народные ремесла. Фестивальные дни включают творческие встречи с деятелями мировой культуры, презентации театральных постановок, художественные выставки, а также ярмарки с участием мастеров-ремесленников. В этом году на фестивале планируют выступить Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Елена Ваенга, Максим Аверин... Эмблема музыкального фестиваля - шагаловский василек на нотном стане.