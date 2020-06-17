Небензя: США бравируют тем, что из-за их санкций ухудшилась жизнь сирийцев

Представители Соединенных Штатов бравируют тем, что из-за введенных ими санкций в отношении Сирии ухудшилось социально-экономическое положение простых людей. С таким заявлением во вторник выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по САР.

Дипломат отметил, что 17 июня в США вступит в силу новый пакет ограничительных мер в отношении Дамаска. По его словам, США фактически признаются, что санкции, введенные якобы адресно против сирийского руководства, бьют по простым людям. "То есть цель этих мер - сместить законные власти САР", - цитирует ТАСС Небензю.

Он напомнил, что в конце мая Евросоюз продлил односторонние санкции против Сирии. При этом Россия не раз говорила о том, что это не только калечит экономику страны, но и препятствует гуманитарному содействию людям.

Министерство иностранных дел САР расценило ужесточение санкций со стороны США как экономический террор.