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17.06.2020 15:42
Рубрика: В мире

Норвегия заявила, что ее лосось не связан со вспышкой COVID-19 в Пекине

Текст: Константин Волков

Норвежский лосось не имеет отношения к продолжающейся вспышке коронавируса в Пекине, заявил министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригсен, сославшись на совместные выводы норвежских и китайских ученых.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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Ранее импорт норвежского лосося в КНР был приостановлен после того, как прошла информация, что началом вспышки послужил вирус, найденный на разделочной доске на пекинском рынке Синьфади после того, как на этой доске резали лосося, привезенного из Норвегии. Эти сведения побудили пекинские магазины убрать новрежскую рыбу с прилавков. Однако позднее эксперты пришли к выводу, что источником заражения была не рыба, а сотрудник рынка. Кроме того, в самой Норвегии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом через лосося.

В настоящее время поставки лосося из Норвегии в Китай возобновляются, однако происходит это довольно медленно.

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