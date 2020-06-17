Норвегия заявила, что ее лосось не связан со вспышкой COVID-19 в Пекине

Норвежский лосось не имеет отношения к продолжающейся вспышке коронавируса в Пекине, заявил министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригсен, сославшись на совместные выводы норвежских и китайских ученых.

Ранее импорт норвежского лосося в КНР был приостановлен после того, как прошла информация, что началом вспышки послужил вирус, найденный на разделочной доске на пекинском рынке Синьфади после того, как на этой доске резали лосося, привезенного из Норвегии. Эти сведения побудили пекинские магазины убрать новрежскую рыбу с прилавков. Однако позднее эксперты пришли к выводу, что источником заражения была не рыба, а сотрудник рынка. Кроме того, в самой Норвегии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом через лосося.

В настоящее время поставки лосося из Норвегии в Китай возобновляются, однако происходит это довольно медленно.