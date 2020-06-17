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17.06.2020 18:02
Рубрика: Экономика

Новак: Россия ответственно относится к своим обязательствам в ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов
Россия очень ответственно относится к соблюдению своих обязательств по сделке ОПЕК+ и уже почти выполнила на 100% ее условия, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью агентству Bloomberg.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Министр уточнил, что по предварительным данным общее выполнение условий сделки ОПЕК+ всеми странами в мае составило 89%. Сейчас на рынке видны процессы восстановления. Мировой спрос на нефтепродукты в авиаотрасли и автоперевозках к сегодняшнему дню восстановился вполовину с "апрельского дна". При этом сохраняется слишком много неопределенности со спросом на нефть из-за опасности второй волны пандемии. Уже в июне появились новые очаги COVID19.

Фото: Bluebay2014 / istock
Почему цены на нефть упали после продления сделки ОПЕК+

Отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии роста производства в США, Александр Новак отметил, что Россия и другие страны ОПЕК+ отдают себе отчет, что добыча нефти в США может вырасти по мере восстановления рынка, но не собираются никак этому противодействовать. К этому нужно относиться спокойно, сланцевая отрасль от падения цен на нефть пострадала, наверное, больше всех, сказал министр.

В отношении российской нефтяной отрасли, Александр Новак сказал, что не ожидает возникновения больших проблем у российских компаний из-за остановки скважин для выполнения условий сделки ОПЕК+. Глава энергетического ведомства России, подчеркнул, что серьезно пострадать от сокращения добычи и падения цен на нефть может отечественный нефтесервис. Работа над выработкой мер его поддержки уже ведется. Помимо прочего планируется создания Фонда незаконченных скважин, который позволит загрузить нефтесервисные компании заказами.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

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