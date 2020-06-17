Новак: Россия ответственно относится к своим обязательствам в ОПЕК+

Россия очень ответственно относится к соблюдению своих обязательств по сделке ОПЕК+ и уже почти выполнила на 100% ее условия, сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью агентству Bloomberg.

Министр уточнил, что по предварительным данным общее выполнение условий сделки ОПЕК+ всеми странами в мае составило 89%. Сейчас на рынке видны процессы восстановления. Мировой спрос на нефтепродукты в авиаотрасли и автоперевозках к сегодняшнему дню восстановился вполовину с "апрельского дна". При этом сохраняется слишком много неопределенности со спросом на нефть из-за опасности второй волны пандемии. Уже в июне появились новые очаги COVID19.

Отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии роста производства в США, Александр Новак отметил, что Россия и другие страны ОПЕК+ отдают себе отчет, что добыча нефти в США может вырасти по мере восстановления рынка, но не собираются никак этому противодействовать. К этому нужно относиться спокойно, сланцевая отрасль от падения цен на нефть пострадала, наверное, больше всех, сказал министр.

В отношении российской нефтяной отрасли, Александр Новак сказал, что не ожидает возникновения больших проблем у российских компаний из-за остановки скважин для выполнения условий сделки ОПЕК+. Глава энергетического ведомства России, подчеркнул, что серьезно пострадать от сокращения добычи и падения цен на нефть может отечественный нефтесервис. Работа над выработкой мер его поддержки уже ведется. Помимо прочего планируется создания Фонда незаконченных скважин, который позволит загрузить нефтесервисные компании заказами.