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17.06.2020 11:59
Рубрика: Общество

Очные выпускные для выпускников школ пройдут в 12 регионах России

Текст: Ксения Колесникова
Очные выпускные вечера для выпускников школ пойдут в 12 регионах. 57 субъектов - организуют праздники онлайн. Остальные - выбрали смешанный формат. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
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- На сегодняшний день мы понимаем, что 12 регионов РФ будут проводить, либо даже уже провели выпускные вечера в очном формате. Часть регионов - определили свои даты, в том числе включая август, - рассказал Дмитрий Глушко на онлайн-совещании партии "Единая Россия". - 57 регионов определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме. Остальные - выбрали очно-заочный формат проведения, когда в части муниципалитетов выпускные будут проходить в очном формате, а в части - в онлайне через социальные сети и видеотрансляцию.

Фото: iStock
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Напомним, ранее министерство просвещения рекомендовало регионам 27 июня провести "Всероссийский выпускной вечер". Большая часть мероприятий планируется в онлайн-формате. Трансляция "Всероссийского выпускного" начнется в 12 часов дня по московскому времени в социальной сети "Вконтакте", сообщает ТАСС.

- Он будет проходить в течение всего дня, завершится популярным фестивалем "Алые паруса", который традиционно проходит в Петербурге, - сказал Глушко. - "Алые паруса" также будут проходить в онлайн-формате, чтобы каждый школьник страны от Калининграда до Чукотки мог поучаствовать в мероприятии.

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