Олеся Железняк сыграла в спектакле "Пигмалион" роль Элизы Дулиттл, убедительно доказав, что смешное может быть прекрасным. Фото: photoxpress

Первую свою роль в театре Олеся сыграла в спектакле "Варвар и еретик". Она вышла на сцену с такими мастерами, как Инна Чурикова, Леонид Броневой и Александр Абдулов. Затем были роли в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Королевские игры", "Шут Балакирев". С антрепризным спектаклем "Валентинов день" Олеся Железняк участвовала в "Славянском базаре в Витебске"...

Олеся, было в вашем детстве что-то такое, что намекало на то, что вы станете актрисой?

Олеся Железняк: Я всегда хотела походить на старшую сестру, а она мечтала быть артисткой. У меня было счастливое детство. Рядом всегда были мама и папа, сестры. Мы притаскивали в дом то птицу с перебитым крылом, то брошенного котенка. Мама возмущалась, но терпеливо выхаживала их. Я выросла в простой семье, мама работала на трех работах, поэтому семья для меня - серьезно. Ради нее могу и от роли отказаться, и от съемок.

Как вы попали в Ленком?

Олеся Железняк: Пригласил Марк Анатольевич. Поначалу я испытывала парализующий страх, находясь рядом с Инной Чуриковой, Леонидом Броневым, Николаем Караченцовым, Олегом Янковским, Александром Абдуловым. Как-то на репетиции спектакля "Варвар и еретик" Леонид Сергеевич Броневой произнес, обращаясь ко мне: "Марфа, хочешь на рулетку?" Моя героиня должна была восторженно отозваться. Но я издала лишь "У-у-у" и попала с нервным срывом в больницу.

В Беларуси нас принимали замечательно, зрители долго аплодировали стоя и провожали потом до вокзала

Вам важна реакция публики?

Олеся Железняк: Конечно, важно: взял ты зал или не взял? Импровизация - один из способов взаимосвязи с публикой.

Вам интересно играть в комедиях?

Олеся Железняк: Мне нравится то, что я делаю. В душе я себя вижу драматической актрисой и, конечно, хотела бы играть Чехова, Гоголя, Достоевского. Но мне достаются комедии. Режиссеры видят во мне комедийную, характерную артистку. Видимо, мои лицо и фигура не настраивают на "классический" лад.

Есть время читать?

Олеся Железняк: Читаю пьесы, сценарии, а еще книги по воспитанию детей. Их у меня четверо.

Хотели бы сняться в Голливуде?

Олеся Железняк: Нет. Хочется быть просто хорошей актрисой и честным человеком, не деформироваться под ударами судьбы.

Будь у вас свободный вечер, как бы вы его провели: пошли в МХТ или в Большой?

Олеся Железняк: Я бы провела его со своими детками. Мне хватает адреналина, чтобы никуда не ходить.

Помню, как на "Славянском базаре в Витебске" вы показывали антрепризный спектакль.

Олеся Железняк: И в Минске тоже. Принимали нас шикарно, зрители аплодировали стоя и провожали потом до вокзала.

В 2010 году вы влились в дружную семью "Сватов". Последнюю часть снимали в Беларуси.

Олеся Железняк: Снимали сразу в нескольких локациях: в Минске на проспекте Независимости, в парке Горького и даже на БелАЗе, а еще в деревне Дуличи Минского района.

Что для вас сериал "Сваты"?

Олеся Железняк: Это больше чем работа.

В чем, по-вашему, секрет "Сватов"?

Олеся Железняк: В доброй атмосфере и хорошем юморе. Все ситуации жизненные, узнаваемые. Каждая семья находит в "Сватах" что-то свое. Если одним словом, фильм нефальшивый.

Вы выросли в большой семье, и сейчас у вас большая семья. Кому больше уделяете внимания?

Олеся Железняк: Конечно, младшему. Когда родилась Агафья, старший сын сказал, что она отняла у него счастье.

Легко ли Марк Анатольевич Захаров отпускал в декретный отпуск?

Олеся Железняк: Я все делала, чтобы не быть плохой актрисой. Но однажды в шутку он посоветовал усыновить ребенка из Эфиопии, как Анджелина Джоли: "А то все сама да сама". Я и в "Сватах" все время беременная.

Если честно: дети не мешают профессии?

Олеся Железняк: Я никогда не стояла перед выбором: дети или работа. Мне удавалось совмещать. Был период, когда муж зарабатывал мало, а у меня даже на метро денег не было. Я проскакивала "зайцем" через турникеты, хотя к этому времени уже снялась в "Ландыше серебристом". И в это время у нас рождается наш первый ребенок. И пошли роли...

Дети как-то влияют на вас?

Олеся Железняк: Они меняют жизнь к лучшему. Мне кажется, что люди вообще не вырастают: тело взрослеет, мы приобретаем социальные навыки, а по сути каждый остается в душе ребенком.

Как вы восстанавливаетесь после спектаклей и съемок?

Олеся Железняк: Дом - мое спасение, моя крепость.

Вас узнают на улице?

Олеся Железняк: Однажды шла в театр в сапогах, с рюкзаком за спиной, меня обогнала пара: "Ой, это вы? А мы идем на ваш спектакль". Зрители думают, что актеры летают.

Актер Федор Добронравов сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусом с лихими 90-ми. Изоляция сильно ударила по работе и доходам - на время карантина все проекты заморожены. Чем живет артист во время самоизоляции?

Олеся Железняк: Premier Studios снял первый в России screenlife-ситком про жизнь на удаленке "#СидЯдома" вместе с Анной Михалковой, Александром Робаком, Гошей Куценко и мной. У героев жизнь кипит даже в четырех стенах. Кто-то пытается спасти свой бизнес, кто-то решил развестись...

А чем занята ваша героиня?

Олеся Железняк: Она на грани нервного срыва: по ночам слушает, как дышат ее семейные, а днем следит за удаленным обучением детей и температурой коллег...

Визитная карточка

Олеся Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Училась на хореографическом отделении колледжа культуры и искусств. Профессионально занималась современными танцами. Окончила актерские курсы ВГИКа и актерско-режиссерский курс ГИТИСа. Марк Захаров пригласил студентку 2-го курса Олесю Железняк работать в Ленком, где она служит по сей день. У Олеси прекрасный муж актер Спартак Сумченко и четверо детей: Савелий, Агафья, Прохор и Фома.