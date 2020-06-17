Определен коридор курсов доллара и евро на первые дни июля

За первую половину июня рубль подешевел по отношению к доллару на 0,8 процента, а к евро "похудел" уже на 2,6 процента.

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказал, что будет влиять на рубль в ближайшие две недели, и назвала коридор его движения в конце июня и в первые дни июля:

- К середине июня в мире усилились опасения второй волны пандемии Covid-19 из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Пекине и введения в отдельных районах китайской столицы режима военного положения. Эти опасения, по словам эксперта, влияют и на нефтяной рынок.

Спрос на черное золото в азиатских странах и, в первую очередь, в Китае является сегодня главным фактором, поддерживающим цены на нефть. А они, напомню, в США в конце апреля опускались даже до отрицательных значений.

Вторая волна пандемии, если окажется настолько сильной, как и еще не ушедшая первая, может затормозить выход китайской экономики из кризиса. И соответственно, помешать восстановлению спроса на нефть. Однако эпидемиологи прогнозируют, что вторая волна пандемии должна быть слабее предыдущей. Кроме того, свою положительную роль играет жаркая погода и успехи китайских медиков в разработке препаратов для лечения COVID-19.

Мы ожидаем, что во второй половине июня цена нефти Brent будет колебаться в рамках 35-42 доллара за баррель, а резкие движения цены на нефть в любую сторону будут оказывать соответствующее воздействие на курс рубля.

Мы также обращаем внимание, что ослабление антивирусных ограничений в Москве и крупных городах будет продолжаться. Так, с 23 июня в Москве, как объявили в мэрии города, должны открыться кафе и рестораны (летние веранды уже работают с 16 июня), а также фитнес-клубы и бассейны.

Таким образом, можно ожидать, что малый и средний бизнес начнет постепенно выходить из кризиса, вновь будут открывать вакансии и создавать новые рабочие места. Хотя реальные результаты возобновления работы многих предприятий малого и среднего бизнеса из сферы услуг будут заметны не ранее конца июля-августа. Новый этап отмены ограничений для экономики может создать краткосрочный позитивный фон рублю.

В целом на вторую половину июня и первые дни июля ожидаем курс доллара в коридоре 68-73 рубля, а курс евро на уровне 76-80 рублей.