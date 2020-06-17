Определен коридор курсов доллара и евро на первые дни июля

Новости

Осужденный в США программист Лисов вернется в Россию 05:52
Аэропорты Пекина отменили более 1,2 тысячи рейсов из-за вспышки COVID-19 05:39
Гидрометцентр предупредил регионы о риске возникновения лесных пожаров 05:27
У жителя Якутска в квартире нашли 2,5 кг наркотиков 05:13
В Пекине выявлены новые случаи заражения коронавирусом 04:47
Профильные классы помогут восполнить дефицит медиков в ЕАО 04:37
На Колыме в бухте Нагаева не обнаружили разлива нефтепродуктов 04:33
Из парка Тауэр-Гроув убрали монумент первооткрывателю Америки 04:14
В Хабаровск санитарным рейсом доставили ребенка с ожогами 04:09
В Белом доме заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в США 03:56
Жители Амстердама призвали власти ограничить число туристов 03:26
Главный онколог Москвы пополнит ряды старейшего медобъединения США 03:09
Трамп запретит полицейским применять удушающие приемы 03:02
Семь стран претендуют на пять мест в Совете Безопасности ООН 02:30
КНДР разместит военных в районе Кэсона и окрестностях горы Кымгансан 01:43
Минобороны: Военнослужащие из 12 стран участвуют в тренировках Парада Победы 01:15
Белый дом запретит публикацию книги Болтона из-за секретных сведений 00:53
Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в ЦФО 17 июня 00:42
"Бавария" в восьмой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии 00:24
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за приезжими 00:23
Число выявленных заражений COVID в мире приблизилось к 8 миллионам 00:18
Полиция Нью-Йорка окажется под постоянным видеонаблюдением 16.06.2020
В Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом 16.06.2020
За время пандемии COVID США потеряли больше граждан, чем в Первую мировую 16.06.2020
Актриса из "Гарри Поттера" ждет третьего ребенка 16.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Определен коридор курсов доллара и евро на первые дни июля

Текст: Георгий Панин
За первую половину июня рубль подешевел по отношению к доллару на 0,8 процента, а к евро "похудел" уже на 2,6 процента.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказал, что будет влиять на рубль в ближайшие две недели, и назвала коридор его движения в конце июня и в первые дни июля:

Фото: Bluebay2014 / istock
Почему цены на нефть упали после продления сделки ОПЕК+

- К середине июня в мире усилились опасения второй волны пандемии Covid-19 из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Пекине и введения в отдельных районах китайской столицы режима военного положения. Эти опасения, по словам эксперта, влияют и на нефтяной рынок.

Спрос на черное золото в азиатских странах и, в первую очередь, в Китае является сегодня главным фактором, поддерживающим цены на нефть. А они, напомню, в США в конце апреля опускались даже до отрицательных значений.

Вторая волна пандемии, если окажется настолько сильной, как и еще не ушедшая первая, может затормозить выход китайской экономики из кризиса. И соответственно, помешать восстановлению спроса на нефть. Однако эпидемиологи прогнозируют, что вторая волна пандемии должна быть слабее предыдущей. Кроме того, свою положительную роль играет жаркая погода и успехи китайских медиков в разработке препаратов для лечения COVID-19.

Мы ожидаем, что во второй половине июня цена нефти Brent будет колебаться в рамках 35-42 доллара за баррель, а резкие движения цены на нефть в любую сторону будут оказывать соответствующее воздействие на курс рубля.

Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Мы также обращаем внимание, что ослабление антивирусных ограничений в Москве и крупных городах будет продолжаться. Так, с 23 июня в Москве, как объявили в мэрии города, должны открыться кафе и рестораны (летние веранды уже работают с 16 июня), а также фитнес-клубы и бассейны.

Таким образом, можно ожидать, что малый и средний бизнес начнет постепенно выходить из кризиса, вновь будут открывать вакансии и создавать новые рабочие места. Хотя реальные результаты возобновления работы многих предприятий малого и среднего бизнеса из сферы услуг будут заметны не ранее конца июля-августа. Новый этап отмены ограничений для экономики может создать краткосрочный позитивный фон рублю.

В целом на вторую половину июня и первые дни июля ожидаем курс доллара в коридоре 68-73 рубля, а курс евро на уровне 76-80 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Военные медики начнут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за приезжими
Трамп подписал указ о реформе полиции
Собянин: Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки