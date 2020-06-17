Осужденный в США программист Лисов вернется в Россию

Станислав Лисов летит в Россию после отбытого в США срока. Информацию подтвердил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

"В настоящее время Лисов находится на борту самолета и летит на родину", - цитирует дипломата РИА Новости.

В ноябре 2019 года суд Нью-Йорка приговорил программиста Лисова к штрафу и четырем годам тюрьмы по обвинениям в совершении хакерских атак и краже банковских данных и личной информации. Срок содержание обвиняемого под стражей в Испании суд засчитал. Напомним, Станислав Лисов был задержан в январе 2017 года в аэропорту Барселоны по запросу США, а в январе 2018-го был экстрадирован в эту страну.