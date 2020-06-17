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Рубрика: В мире

Открывшиеся в Британии магазины могут спровоцировать новый всплеск СOVID-19

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Сознательности граждан Соединенного Королевства, а также приехавших на шоппинг зарубежных туристов, хватило не надолго. У входов в универмаги и торговые центры очереди вытянулись на тротуарах на добрую стометровку. В азарте предстоящих покупок народ расслабился: о суровом приказе "держать дистанцию" вчерашние карантинщики, похоже, вмиг забыли.

Скандал разразился в одном из самых фешенебельных центров высокой моды - в торговой деревне Бицестер. Знаменитый аутлет, расположенный неподалеку от Оксфорда, давно уже стал магнитом, притягивающим модниц со всего света. Покупатели этого "клондайка" могут выбирать из 160 магазинов, в которых продают 130 брендов одежды, обуви и аксессуаров. И поскольку выбрать в таком изобилии крайне сложно, то посетителям рекомендуется продолжительность посещения "деревни высокой моды" не менее чем на три часа.

Фото: Victoria Jones/PA via AP
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Народ встал в очередь в Бицестере за час до открытия. И так как покупателей стремительно прибывало, то вскоре тротуары оказались переполненными. Память об обязательной социальной дистанции дала массовый сбой. На лицах покупателей не оказалось масок, на тротуаре - зазора между людьми. Никакие стражи порядка нигде не объявились. Хорошо еще, что на въезде в деревню высокой моды у приехавших на шоппинг измеряли температуру. Мистер Финли, проживающей в этой "деревне" сказал, что если стражи порядка не могут разобраться в возникшем хаосе, то торговлю в Бицестере придется временно закрыть.

Местный народ c ужасом взирал на собравшиеся у магазинов длинные очереди. "Призрак" вернувшегося СOVID-19 не требовал комментариев. Народ модной деревни решил спасаться самостоятельно: активисткой выступила Лора Викс, составившая петицию, под которой подписались 4700 человек.

Фото: Nhac NGUYEN / AFP
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"Мне было противно видеть сотни людей, притиснутых друг к другу на улице, как будто никогда и не было коронавируса, - написала Лора. - Наша страна все еще находится под обязательством соблюдать социальную дистанцию. И компания, ведущая торговлю в Бицестер Виллидж, несет ответственность за безопасность своего персонала. Ужасно то, что работающие там люди оказываются в такой обстановке, когда у многих из них дома остались семьи."

Прискорбно, но факт: примерно такие же плотные очереди, презревшие социальную дистанцию, стояли в последние два дня, после того как открылись промтоварные магазины во многих городах Британии, включая и столичный Лондон. Поставить полицейского у каждого столба, увы, невозможно. К великому сожалению, угроза второй, и куда более мощной волны коронавируса, похоже, британцами, вышедшими после ослабившегося карантина на свободу, всерьез не принимается.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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