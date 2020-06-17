На улицах городов появились плакаты с благодарностью медикам, которые вступили в борьбу с COVID-19. О самоотверженности и профессионализме врачей говорят с высоких трибун и телеэкранов. А какие проблемы в медицине высветила пандемия? Сохранится ли повышенное внимание к медикам, их работе, и понимание, что развитие здорового общества без их участия невозможно?

В канун Дня медицинского работника на вопросы "РГ" ответил один из самых известных и уважаемых врачей и общественных деятелей, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Леонид Михайлович, у нас прошла оптимизация здравоохранения - ликвидировали "лишние" медучреждения, сокращали ставки врачей. Тем не менее, у нас все еще не хватает несколько десятков тысяч врачей, а среднего персонала еще больше. Оказались ли готовы к пандемии регионы, медучреждения, врачи?

Леонид Рошаль: Не готов к этой пандемии был весь мир, и наша система здравоохранения не была готова. Проведенная в последние годы оптимизация не выдерживает никакой критики. Главное, что произошло, - резко сократился коечный фонд и кадровый состав. При этом нет четко обоснованной государственной программы ликвидации дефицита врачей и среднего медперсонала в ближайшее время, как в целом, так и по отдельным специальностям.

Убежден, что организацией здравоохранения не должны руководить и заниматься специалисты министерства финансов и экономисты. Мы, врачи, должны представить им истинную потребность в ресурсах для оказания медицинской помощи в различных ситуациях, включая и чрезвычайные. А их дело - профинансировать все. Я думаю, как раз на основании приобретенного опыта и должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии.

Были все же и случаи, когда врачи увольнялись, узнав о том, что их больница перепрофилируется под COVID-госпиталь. Как вы считаете, это право медика или поступать так - непрофессионально?

Леонид Рошаль: По отношению к общему числу медработников число отказавшихся идти к COVID-больным - это, наверно, сотые процента и даже меньше.

Остальные выполняют свой долг. У каждого могут быть свои причины. И я бы не осуждал огульно тех, кто такое решение принял. Я был поражен, когда увидел, как жители Италии, Франции, Испании аплодируют своим врачам. И мы должны аплодировать нашим медикам. Они с огромным риском для жизни пошли на борьбу с инфекцией, иногда не имея всей необходимой защиты.

Здравоохранение должно стать самодостаточным в любой точке страны

Объем работы врачей, работающих на вызовах, в поликлиниках, в стационарах, возрос вдвое. Тех самых врачей, которые в последние годы были поруганы в сетях и низведены ниже плинтуса, в том числе и нашими следственными органами и судебной системой. В стране действительно, к сожалению, перестали ценить медицинских работников, а сейчас оказалось, что важнее никого нет. И я обращаюсь ко всем работникам здравоохранения со словами огромной благодарности за самоотверженную работу с риском для жизни и здоровья. Мы склоняем перед вами голову. Руководство страны, уверен, сделает выводы и повернется к решению всех проблем здравоохранения. А медико, погибших при исполнении служебных обязанностей, я бы наградил орденами. В целом здравоохранение y нас должно стать самодостаточным в любой точке страны, чтобы перенести любое серьезное испытание, от которого никто сегодня не застрахован.

В России удалось избежать жесткого сценария развития пандемии. Как вы считаете, какие решения помогли нам выстоять?

Леонид Рошаль: Система биологической безопасности была отлично отработана в Советском Союзе. Лучше, чем в других странах. Это система ранней диагностики, профилактические меры, эпидемиологические меры - решение проблемы шаг за шагом. И структура есть, которая этим делом конкретно занимается. Когда стало понятно, что происходит в Китае, Россия приняла заградительные меры. И мы выиграли время, чтобы подготовить систему здравоохранения. Повторю: самый главный урок эпидемии - надо перестраивать систему здравоохранения. Мы должны быть готовы к серьезным катастрофам. Мы должны быть готовы ко всему.

Тем не менее, почему не получилось на первом этапе обеспечить всех медиков средствами защиты? В некоторых клиниках сами шили маски из марли.

Леонид Рошаль: Дефицит защитных средств был не только в России. Во всем мире - в Испании, во Франции, в Америке. А то, что врачи сами стали шить маски, - молодцы. Это было единственно верное решение. Руководитель не вправе допустить, чтобы его персонал остался совсем без средств защиты.

В скорбном списке памяти, который неофициально ведут медики, уже более четырехсот фамилий. Что надо было сделать, чтобы защитить их лучше?

Леонид Рошаль: Каждая смерть санитарки, сестры, врача, фельдшера скорой помощи - это ужасно. В каждом конкретном случае вирус оказался хитрее нас, он достиг своей цели. Медицинские работники умирали и умирают не только у нас. Но оправдания этому нет.

В последние годы отношение к медикам в обществе было критическим, даже агрессивным. Неслучайно вы выступали в пользу закона, который бы ужесточал ответственность за вред, нанесенный врачу во время исполнения им обязанностей. Как вы считаете, сейчас атмосфера в обществе поменялась?

Леонид Рошаль: Я очень надеюсь, что отношение к медикам в обществе изменилось. И что врачам в будущем будут аплодировать и приносить цветы, несмотря на то, что память у человечества, к сожалению, короткая. Сегодня врачи - самая социально незащищенная группа. То, что выливается на них в СМИ, как их называют врачами-убийцами - часто бездоказательно, огульно - это чудовищно. Но когда в мир пришла беда, именно к медикам за помощью обратились все. Фактически, люди моей профессии в эти месяцы совершили подвиг - это как идти на борьбу с чумой или другой непонятной опасной болезнью. Волна скоро схлынет, но мы не должны забыть, что сделали для нас люди в белых халатах. Законы, которые мы будем принимать, должны быть направлены на их защиту и поддержку.

Необходимо пересмотреть финансирование здравоохранения, расчеты коечного фонда, кадрового состава и многого другого

Как вы считаете, может, надо что-то менять и в правовом поле? Как защитить врачей, не ущемляя при этом интересов и пациентов?

Леонид Рошаль: Мне нравится ваш вопрос, и я согласен с такой постановкой. Национальная медицинская палата предложила законодательную инициативу, которая защищает врачей, так же, как правоохранителей и судей. За нападение на медицинского работника должна быть очень строгая ответственность. Фактически, нападение на человека в белом халате - это угроза общественной безопасности. Но при этом мы должны защищать не только врачей, но также и пациентов от некачественного лечения. Изменения должны быть прежде всего в структуре и функциях здравоохранения, основываясь на приобретенном в настоящей пандемии опыте. Необходимо в самое ближайшее время пересмотреть финансирование здравоохранения, пересмотреть расчеты коечного фонда, кадрового состава и многого другого.

Как вы думаете, чему нас всех научила пандемия?

Леонид Рошаль: Не быть глупыми. Понимать, что экономя на медицине сегодня, мы позже потратим неизмеримо больше.

Какие ключевые преобразования в здравоохранении нужны, по вашему мнению?

Леонид Рошаль: Мы свои предложения по поправкам в Конституцию внесли совместно с ОНФ. Они направлены на то, чтобы каждый гражданин России, вне зависимости от того, в какой части страны он живет - в маленьком или большом городе, в селе - получил качественную и доступную медицинскую помощь. Поправки в 71-ю статью устанавливают единые правовые основы системы здравоохранения, чего не было прежде. Это создание единой для всей страны вертикальной структуры управления здравоохранением. В 72-ю статью, которая посвящена совместному ведению РФ и субъектов, вносится положение по обеспечению доступной и качественной медпомощью, сохранению и укреплению общественного здоровья и, что важно, созданию условий по ведению здорового образа жизни и формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью. Третья поправка Национальной медицинской палаты предложена в 114-ю статью Конституции, которая посвящена полномочиям правительства России, в том числе в сфере здравоохранения. Мы предложили сделать акцент на осуществление правительством не просто единой государственной политики в области культуры, науки, образования и здравоохранения, а социальной государственной политики. И наконец, важная поправка относится к органам местного самоуправления, в которой указано, что они должны отвечать за доступность медицинской помощи.