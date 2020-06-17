Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства

Депутаты парламента Киргизии одобрили кандидатуру Кубатбека Боронова на должность главы правительства республики. "За" проголосовали 105 из 116 зарегистрированных народных избранника.

Вместе с премьер-министром одобрен и новый состав правительства. Изменений в нем по сравнению с предыдущим практически нет, за исключением новых первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова, руководителя аппарата правительства Таалайбека Темиралиева и главы госкомитета информационных технологий и связи Алтынбека Исмаилова.

Ранее Кубатбек Боронов занимал должность первого вице-премьера. Он, в частности, возглавлял республиканский штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Киргизии.

Теперь решение парламентариев должен одобрить президент Киргизской республики Сооронбай Жээнбеков.