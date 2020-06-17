Патрушев: Цель пропагандистских кампаний Запада - умалить ценность Победы

На широкое обсуждение темы традиционных российских ценностей в поправках к Основному закону страны и в год 75-летия Великой Победы, коллективный Запад ответил активизацией информационно-пропагандистских кампаний.

Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в статье, которую он написал для "Российской газеты" и которая будет опубликована в свежем номере "РГ".

По мнению секретаря СБ РФ, цель этих кампаний - сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценность Победы, нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.