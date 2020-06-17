Патрушев: COVID-19 обнажил негативные последствия насаждения новых западных ценностей

Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности.

Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в статье, которую он написал для "Российской газеты" и которая будет опубликована в свежем номере "РГ".

Все это, по его словам, происходит на фоне еще одного процесса, о котором на Западе просто не принято говорить - идет стремительное уничтожение среднего класса, который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей. В свою очередь, уничтожение среднего класса, наряду с обострением миграционной ситуации, как заметил секретарь СБ РФ, стимулировали возрождение пещерного национализма, который фактически поощряется США и ведущими странами "единой" Европы, как, например, на Украине. Взращиваются правые и националистические партии в самой Европе.