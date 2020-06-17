Патрушев: Запад привык навязывать свое мировосприятие

Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия. Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором - либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными.

Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в статье, которую он написал для "Российской газеты" и которая будет опубликована в свежем номере "РГ".

Таким образом, по словам Патрушева, любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под официально принятые "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином государстве.