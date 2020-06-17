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17.06.2020 12:00
Рубрика: Власть

Патрушев: Запад привык навязывать свое мировосприятие

Текст: Иван Егоров
Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия. Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором - либо вы принимаете "универсальные ценности", либо ваши ценности будут неправильными, аморальными.
Николай Патрушев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Николай Патрушев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Николай Патрушев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в статье, которую он написал для "Российской газеты" и которая будет опубликована в свежем номере "РГ".

Таким образом, по словам Патрушева, любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под официально принятые "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином государстве.

Патрушев: COVID-19 обнажил негативные последствия насаждения новых западных ценностей
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности

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