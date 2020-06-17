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17.06.2020 10:29
Рубрика: Происшествия

Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву отложен на 6 июля

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд отложил судебное заседание по уголовному делу Кокорина и Мамаева на 6 июля в связи с неявкой адвоката, а также заявленными ходатайствами стороны защиты об отложении судебного заседания для возможности участия в нем футболистов. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Сегодня столичный суд должен был заново рассмотреть дело футболистов, после того как в мае Второй кассационный суд общей юрисдикции по жалобе защиты отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр из-за существенных нарушений закона. В кассационном суде свое решение мотивировали тем, что в приговоре Мосгорсуда не была учтена роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Скандал вокруг Кокорина и Мамаева

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