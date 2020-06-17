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17.06.2020 21:34
Рубрика: Культура

Первый "пост-ковидный" кинофестиваль пройдет в Марселе

Текст: Валерий Кичин
Фото: Пресс-служба Марсельского международного кинофестиваля

Опережая нерешительную Венецию на полтора месяца, первый "пост-ковидный" кинофестиваль пройдет в Марселе с 22 по 26 июля. Об этом только что объявила дирекция 31-го FID, особо подчеркнув, что несмотря на все козни пандемии, фестиваль пройдет в свои обычные сроки в своем традиционном "реальном" формате, и завершив сообщение ликующим возгласом "Да здравствует живое кино!".

Фото: kinopoisk.ru
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Ожидается приезд более 200 кинематографистов: режиссеров, актеров, продюсеров, дистрибьюторов. Фестиваль покажет 82 фильма из 31 страны мира (России среди них нет), причем 22 картины участвуют в главном конкурсе. Как теперь принято, из них 13 женских и только 10 мужских - таким образом, феминизм торжествует полную победу над бывшим сильным полом, поверженным и раздавленным. Чтобы достичь этого впечатляющего результата, отборщики фестиваля просмотрели 2386 фильмов из 130 стран - интересно, была ли среди них Россия? В главном конкурсе за призы будут сражаться картины из Австрии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Израиля, Испании, Мексики, Португалии, Сербии, США, Франции и Чили.

Международное жюри главного конкурса возглавит японский режиссер Нобухиро Сува ("Этой ночью лев спит", "Телефон ветра"). Рефери конкурса французских фильмов будет работать под водительством актрисы и режиссера Зиты Анро ("Школьная жизнь", "Нокаут"). Дебютные фильмы будет судить жюри под председательством аргентинского продюсера Виолеты Бавы. Отбирая членов судейских коллегий, дирекция скрупулезно отвесила каждому полу во всех конкурсах суммарно ровно половину мест: по восемь.

Вне конкурса будет показана ретроспектива немецкого режиссера Ангелы Шанелек, давно и преданно любящей Францию и даже снявшей там две картины "Орли" и "Марсель". Среди восьми ее фильмов зрители посмотрят получившую в Берлине Серебряного медведя драму "Я была дома, но…", а самой Ангеле Шанелек фестиваль вручит почетный Гран-при. Отдельную программу кинофорум посвятит актеру Мишелю Пикколи.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Пандемия коронавируса COVID-19

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